Стоматолог рассказала об ограничениях после гигиенической чистки зубов

09 сентября 2025, 15:34

Стоматолог Жидких: после гигиенической чистки зубов нельзя есть как минимум час

Фото: iStock/fizkes

После проведения гигиенической чистки зубов необходимо соблюдать определённые рекомендации. Подробнее рассказала стоматолог клиники «Мегастом» Ольга Жидких.





Она пояснила, что во время чистки у пациента удаляют налёт и камень, после чего зубы остаются без защитного слоя.





«Без него зубная эмаль становится более уязвимой к воздействию различных факторов. К ним можно причислить кислоты, различные виды сахара и температурные колебания. Это может привести к увеличению чувствительности зубов и появлению пигментации», — рассказала Жидких в беседе с «Вечерней Москвой».

«Многие считают, что, если десна кровоточит, участок лучше не трогать. На самом деле это первый признак воспаления, и именно гигиена помогает его устранить. Основная причина кровоточивости — бактериальный налет, или биопленка. Если перестать чистить зубы, процесс только усугубляется», — пояснила стоматолог.