Стоматолог рассказала об ограничениях после гигиенической чистки зубов
Стоматолог Жидких: после гигиенической чистки зубов нельзя есть как минимум час
После проведения гигиенической чистки зубов необходимо соблюдать определённые рекомендации. Подробнее рассказала стоматолог клиники «Мегастом» Ольга Жидких.
Она пояснила, что во время чистки у пациента удаляют налёт и камень, после чего зубы остаются без защитного слоя.
«Без него зубная эмаль становится более уязвимой к воздействию различных факторов. К ним можно причислить кислоты, различные виды сахара и температурные колебания. Это может привести к увеличению чувствительности зубов и появлению пигментации», — рассказала Жидких в беседе с «Вечерней Москвой».
Стоматолог порекомендовала после чистки не употреблять пищу как минимум час. Также пациентам в день проведения процедуры стоит отказаться от напитков и продуктов, содержащих в себе красящие вещества. Кроме того, не рекомендуется употреблять грубую и жесткую пищу поскольку это может травмировать десны.
Жидких посоветовала проводить гигиеническую чистку зубов у стоматолога не реже чем раз в шесть месяцев.
Тем временем кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики терапевтической стоматологии Российского университета медицины, спикер REVIXAN Наталья Еварницкая рассказала «Газете.Ru», что многие люди чистят зубы неправильно.
«Многие считают, что, если десна кровоточит, участок лучше не трогать. На самом деле это первый признак воспаления, и именно гигиена помогает его устранить. Основная причина кровоточивости — бактериальный налет, или биопленка. Если перестать чистить зубы, процесс только усугубляется», — пояснила стоматолог.
По её словам, нельзя ограничиваться одной щеткой, поскольку до 40% поверхности зубов остается необработанной. Еварницкая призвала использовать зубную нить, ершики, ирригатор или монопучковой щетки для очищения межзубных промежутков и участков под десной.
Специалист подчеркнула, что профилактика начинается в стоматологическом кресле. Только стоматолог может оценить состояние зубов и дёсен и составить программу домашнего ухода, заключила Еварницкая.