Гастроэнтеролог предупредил об опасности пропуска завтрака при некоторых заболеваниях
Отсутствие завтрака для здорового человека — не проблема, но при некоторых заболеваниях отказ от него может повлечь негативные последствия. Об этом сообщил гастроэнтеролог Андрей Симаков, передает «Лента.ру».
Специалист отметил, что людям с желчнокаменной болезнью необходимо обязательно завтракать. Для них важен общий режим питания, так как длительные перерывы между приемами пищи могут увеличить риск образования камней или роста уже имеющихся, пояснил он.
Также не рекомендуется пропускать завтрак людям с сахарным диабетом, добавил гастроэнтеролог. Им нужно учитывать, как питание соотносится с инсулинотерапией. Симаков предупредил, что если человек ввел слишком много базального инсулина и не позавтракал, утром могут возникнуть слабость, раздражительность и снижение работоспособности.
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