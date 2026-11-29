29 ноября 2026, 12:52

Гастроэнтеролог Симаков: Людям с сахарным диабетом не стоит пропускать завтрак

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Отсутствие завтрака для здорового человека — не проблема, но при некоторых заболеваниях отказ от него может повлечь негативные последствия. Об этом сообщил гастроэнтеролог Андрей Симаков, передает «Лента.ру».