Россиян предупредили об опасности чрезмерного употребления шашлыка

12 мая 2026, 12:13

Диетолог Дианова: Переедание шашлыка опасно рисками развития онкологии

Фото: iStock/Sviatlana Zhornava

Чрезмерное употребление шашлыка может вызвать проблемы со здоровьем. Об этом предупредила гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог Нурия Дианова.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что самое большое количество обострений панкреатита и холецистита связано с перееданием жирной жареной пищи и алкоголем. Так, шашлык вызывает функциональную перегрузку всех органов ЖКТ.





«Особенно это опасно при функциональной диспепсии, язве, панкреатите, желчекаменной болезни, циррозе печени — переедание может спровоцировать обострение, боли, изжогу, тошноту, вздутие и, конечно, запоры. Все это требует особого внимания, а иногда и медицинской помощи», — уточнила Дианова.