Россиян предупредили об опасности чрезмерного употребления шашлыка
Диетолог Дианова: Переедание шашлыка опасно рисками развития онкологии
Чрезмерное употребление шашлыка может вызвать проблемы со здоровьем. Об этом предупредила гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог Нурия Дианова.
В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что самое большое количество обострений панкреатита и холецистита связано с перееданием жирной жареной пищи и алкоголем. Так, шашлык вызывает функциональную перегрузку всех органов ЖКТ.
«Особенно это опасно при функциональной диспепсии, язве, панкреатите, желчекаменной болезни, циррозе печени — переедание может спровоцировать обострение, боли, изжогу, тошноту, вздутие и, конечно, запоры. Все это требует особого внимания, а иногда и медицинской помощи», — уточнила Дианова.
Она добавила, что переедание шашлыка опасно для суставов, почек и мочевого пузыря. Может развиться подагра, образоваться камни в почках и мочевом пузыре. Кроме того, жареное жирное мясо повышает риски возникновения онкологических заболеваний пищеварительной системы из-за наличия канцерогенов.
Дианова посоветовала уменьшать порцию шашлыка и делать акцент на овощных салатах и свежей зелени.