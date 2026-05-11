Терапевт объяснил бесполезность простой воды в жару
Врач-кардиолог, терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что обычная вода недостаточно эффективна для борьбы с обезвоживанием в сильную жару. Из-за активного потоотделения организм теряет не только влагу, но и жизненно важные соли.
Как пишет «Абзац», специалист рекомендовал пить подсоленную воду с небольшим добавлением сахара. По его словам, глюкоза помогает доставлять натрий в кровь, который необходим для полноценной работы нервной системы.
Кроме того, медик посоветовал отказаться от напитков холоднее 37 градусов. Он пояснил, что горячая жидкость быстро всасывается в кишечнике и утоляет жажду, тогда как холодная задерживается в желудке до тех пор, пока не согреется до температуры тела.
Ранее аллерголог Анна Усачева рассказала, что укусы муравьев обычно вызывают лишь местную реакцию в виде покраснения, зуда и отека, которые проходят самостоятельно. Однако в редких случаях возможно развитие системной аллергии, вплоть до анафилаксии.
