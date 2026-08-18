Эксперт по долголетию назвал самые вредные фрукты и ягоды

18 августа 2026, 19:32

Специалист по долголетию Суарес: бананы вызывают резкий скачок уровня инсулина

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Эксперт по долголетию Диего Суарес призвал ограничить в рационе некоторые фрукты и ягоды, поскольку они являются вредными для здоровья. Об этом пишет издание 20minutos.