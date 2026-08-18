Эксперт по долголетию назвал самые вредные фрукты и ягоды
Эксперт по долголетию Диего Суарес призвал ограничить в рационе некоторые фрукты и ягоды, поскольку они являются вредными для здоровья. Об этом пишет издание 20minutos.
Банан почти полностью состоит из фруктозы. В зрелом фрукте сахара столько же, сколько в столовой ложке Nutella, отметил Суарес. Он рекомендовал людям с проблемами пищеварения, избыточным весом и хронической усталостью ограничить его употребление из-за быстрого повышения уровня инсулина в организме.
Кроме того, эксперт предупредил о необходимости осторожного подхода к потреблению манго. По его словам, этот фрукт полезен только тем, кто живёт в тропических регионах и регулярно занимается спортом. В противном случае его употребление может усилить воспалительные процессы в организме.
Также Суарес рекомендовал снизить количество винограда в рационе. Гликемическая нагрузка этого фрукта настолько высока, что организм обрабатывает его аналогично газированным напиткам. Виноград не утоляет голод, а вызывает привыкание, заключил он.
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