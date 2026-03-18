Россиян предупредили об опасности одного популярного метода борьбы со старением
Ученый Маслиев: Бесконтрольное использование пептидов может провоцировать рак
Популярный метод борьбы со старением может быть опасен для здоровья и со временем повышать риск развития рака. Об этом заявил завкафедрой превентивной медицины с курсом биохакинга Российского университета дружбы народов Кирилл Маслиев, передает KP.RU.
Маслиев подчеркнул, что проблема заключается в бесконтрольном применении пептидов.
«Сумасшедшие биохакеры вкалывают себе пептиды без остановки, а купить их можно всего за пару кликов», — пояснил специалист.
По его мнению, такая практика представляет опасность, поскольку повышает вероятность развития онкологических заболеваний. Ученый рассказал, что риск связан с тем, что пептиды активизируют деление клеток и ускоряют процесс восстановления тканей. Это полезно для здоровых органов, но может способствовать росту скрытых опухолей.
Маслиев отметил, что наиболее безопасным способом замедления старения является сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, такие как теннис, и регулярные медицинские обследования.