Россиян предупредили об опасности одного популярного метода борьбы со старением

18 марта 2026, 19:06

Ученый Маслиев: Бесконтрольное использование пептидов может провоцировать рак

Популярный метод борьбы со старением может быть опасен для здоровья и со временем повышать риск развития рака. Об этом заявил завкафедрой превентивной медицины с курсом биохакинга Российского университета дружбы народов Кирилл Маслиев, передает KP.RU.





Маслиев подчеркнул, что проблема заключается в бесконтрольном применении пептидов.





«Сумасшедшие биохакеры вкалывают себе пептиды без остановки, а купить их можно всего за пару кликов», — пояснил специалист.