Россиянам назвали разрушающий мозг и сердце продукт
Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал россиянам продукт, употребление которого в больших количествах опасно для мозга и сердца.
Гандельман подчеркнул, что чрезмерное потребление сахара наносит ущерб органам. Он отметил, что у людей, злоупотребляющих этим продуктом, увеличивается вероятность инсульта или деменции. Врач также предупредил о риске инфаркта.
Еще одной опасностью, связанной с пристрастием к сладкому, Гандельман назвал цирроз печени. Медик добавил, что сахар влияет на почки и может привести к почечной недостаточности.
Его соведущая Елена Малышева уточнила, что речь идет не только о чистом сахаре, но и о продуктах, содержащих его. По ее словам, сахар присутствует в хлебе и других мучных изделиях, крупах, картофеле и картофельном пюре.
