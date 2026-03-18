Названа скрытая причина развития рака кишечника у молодых людей
Американский биоинженер и исследователь Якопо Ферруцци назвал возможный фактор развития рака кишечника у молодых людей. Об этом информирует HuffPost.
Ферруцци утверждает, что одной из скрытых причин раннего развития колоректального рака является повышенная жесткость тканей кишечника. У молодых людей с этим диагнозом ткани кишечника более плотные, чем у пожилых пациентов с аналогичным заболеванием.
По мнению эксперта, эта жесткость может способствовать развитию рака на ранних этапах жизни. Ферруцци отметил, что понимание механизмов позволит усовершенствовать методы диагностики и разработать эффективные стратегии для профилактики заболевания.
Ранее стало известно, что японские медики обнаружили опасный подтип рака крови, который чаще встречается у подростков, и трудно выявляется обычными анализами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
