Россиян предупредили об опасности ожирения

29 апреля 2026, 16:51

Иммунолог Болибок: Ожирение может спровоцировать развитие онкологии

Ожирение может привести к образованию сразу нескольких видов злокачественной опухоли. Об этом предупредил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.





В разговоре с RT врач отметил, что жировая ткань является настоящим эндокринным органом, где живут макрофаги-миротворцы, которые выделяют противовоспалительные вещества и помогают инсулину делать свою работу. Однако при избытке жировой ткани приходят макрофаги-агрессоры. Они запускают системное воспаление низкой интенсивности.



Также ожирение провоцирует рост «гормона голода» лептина и падение защитного адипонектина, из-за чего в организме возникает хроническое воспаление.





«Доказано, что ожирение повышает риск развития как минимум 13 видов злокачественных опухолей, включая рак молочной железы, толстой кишки, печени и почек. Постоянно циркулирующие в крови провоспалительные молекулы способствуют мутациям, а заодно снижают активность NK-клеток, которые в норме уничтожают первые раковые клетки», — заключил Болибок.