Россиян предупредили об опасности пасхального стола после Великого поста

12 апреля 2026, 10:54

Врач Коржова посоветовала есть небольшими порциями в Пасху

В Пасху и в первые дни после завершения Великого поста специалисты рекомендуют есть небольшими порциями. Об этом рассказала директор филиалов сети лабораторий KDL | Медскан в Екатеринбурге Татьяна Коржова.





В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что Пасха — это важный праздник для православных и период, когда верующие снимают строгие ограничения в питании. Традиционный пасхальный стол включает варёные яйца, творожную пасху, куличи и другие угощения, которые оставались под запретом во время поста.

«Важно возвращаться к более разнообразному питанию постепенно, соблюдая умеренность: это необходимо, чтобы организм успел адаптироваться. Резкое возвращение в рацион жареного, жирного и острого может спровоцировать проблемы с пищеварительной системой даже у тех, кто раньше с ними не сталкивался», — отметила Татьяна.