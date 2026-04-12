Россиян предупредили об опасности пасхального стола после Великого поста
Врач Коржова посоветовала есть небольшими порциями в Пасху
В Пасху и в первые дни после завершения Великого поста специалисты рекомендуют есть небольшими порциями. Об этом рассказала директор филиалов сети лабораторий KDL | Медскан в Екатеринбурге Татьяна Коржова.
В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что Пасха — это важный праздник для православных и период, когда верующие снимают строгие ограничения в питании. Традиционный пасхальный стол включает варёные яйца, творожную пасху, куличи и другие угощения, которые оставались под запретом во время поста.
«Важно возвращаться к более разнообразному питанию постепенно, соблюдая умеренность: это необходимо, чтобы организм успел адаптироваться. Резкое возвращение в рацион жареного, жирного и острого может спровоцировать проблемы с пищеварительной системой даже у тех, кто раньше с ними не сталкивался», — отметила Татьяна.Коржова подчеркнула, что в первые дни после поста лучше есть небольшими порциями и выбирать лёгкие, легкоусвояемые блюда.