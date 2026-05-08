Россиян предупредили об опасности прокола стопы ржавым гвоздем

08 мая 2026, 10:23

Хирург Визгалов: Прокол стопы ржавым гвоздем может обернуться столбняком

Прокол стопы ржавым гвоздем может иметь серьезные последствия. Об этом предупредил врач-хирург, заведующий хирургическим отделением стационара «СМ-Клиника» Сергей Визгалов.





Он подчеркнул, что прокол гвоздем может обернуться быстро развивающейся инфекцией. В лучшем случае последствия ограничатся незначительным воспалением, но есть большие риски заражения столбняком.





«Это опасная инфекция, которая развивается при попадании бактерий в глубокую рану. Споры возбудителя столбняка могут находиться в почве и на металлических поверхностях. Колотая рана создает идеальные условия для их активации. При неблагоприятном сценарии возможно развитие тяжелых состояний — от глубоких гнойных процессов до сепсиса», — пояснил Визгалов «Газете.Ru».

«Если в ране видны подкожная жировая клетчатка или мышцы, это свидетельствует о глубоком повреждении. В такой ситуации следует наложить на раневую поверхность стерильную повязку и оперативно обратиться в травмпункт или поликлинику, а при обильном кровотечении — в экстренном порядке в приемное отделение стационара — самостоятельно или через скорую медицинскую помощь», — посоветовал Хрипков.