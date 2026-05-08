Россиян предупредили об опасности прокола стопы ржавым гвоздем

Хирург Визгалов: Прокол стопы ржавым гвоздем может обернуться столбняком
Прокол стопы ржавым гвоздем может иметь серьезные последствия. Об этом предупредил врач-хирург, заведующий хирургическим отделением стационара «СМ-Клиника» Сергей Визгалов.
Он подчеркнул, что прокол гвоздем может обернуться быстро развивающейся инфекцией. В лучшем случае последствия ограничатся незначительным воспалением, но есть большие риски заражения столбняком.
«Это опасная инфекция, которая развивается при попадании бактерий в глубокую рану. Споры возбудителя столбняка могут находиться в почве и на металлических поверхностях. Колотая рана создает идеальные условия для их активации. При неблагоприятном сценарии возможно развитие тяжелых состояний — от глубоких гнойных процессов до сепсиса», — пояснил Визгалов «Газете.Ru».
В такой ситуации необходимо срочно обратиться к хирургу, чтобы он оценил степень повреждения, а также риски инфицирования. При отсутствии прививки от столбняка пациенту в целях профилактики могут назначить вакцинацию для формирования иммунитета.
Тем временем врач-хирург медицинской компании «СберЗдоровье» Сергей Хрипков рассказал RT, что при ссадинах и порезах важно чистыми руками обработать поверхность водным антисептиком и наложить на рану сухую стерильную повязку.
«Если в ране видны подкожная жировая клетчатка или мышцы, это свидетельствует о глубоком повреждении. В такой ситуации следует наложить на раневую поверхность стерильную повязку и оперативно обратиться в травмпункт или поликлинику, а при обильном кровотечении — в экстренном порядке в приемное отделение стационара — самостоятельно или через скорую медицинскую помощь», — посоветовал Хрипков.
Также обратиться за медицинской помощью необходимо, если кровотечение не останавливается в течение 10 минут, нарушена чувствительность или подвижность в области повреждения и при появлении признаков инфицирования.