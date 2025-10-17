Россиян предупредили об опасности варенья из фейхоа

17 октября 2025, 10:21

Врач Белоусов: варенье из фейхоа принесет пользу при умеренном потреблении

Фото: istockphoto / Anzhelika Fedorova

Варенье из фейхоа полезно при умеренном потреблении и правильном способе приготовления. Тем не менее, несмотря на его положительные свойства, этот продукт вреден для людей с сахарным диабетом, гипертиреозом и склонностью к аллергическим реакциям.





Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов в беседе с изданием «Газета.Ru».

«Людям с сахарным диабетом следует избегать варенья из-за высокого содержания сахара. Даже если заменить сахар на подсластители, фруктоза из фейхоа может повышать уровень глюкозы в крови. Кроме того, избыток легкоусвояемых углеводов способствует накоплению жира. Фейхоа также противопоказана при гипертиреозе из-за содержания йода», — пояснил врач.