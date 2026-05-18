Россиян предупредили об опасностях на даче

18 мая 2026, 12:00

Терапевт Еременко: Стоит заранее подготовить аптечку для поездки на дачу

За городом любителей дачного отдыха часто поджидают различные риски. Об этом предупредила врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко.





По его словам, опасность для здоровья на даче представляют клещи, комары и пчелы, а также солнечные ожоги, тепловые удары, травмы, отравления и контакты с аллергеном. Чтобы защититься от этого Еременко призвала дачников использовать репелленты и солнцезащитные кремы, надевать одежду по погоде и соблюдать правила хранения и приготовления продуктов. Также важно грамотно собрать аптечку.





«Антисептики для обработки ран, средства для снятия воспаления и зуда после укусов насекомых, обезболивающие и жаропонижающие препараты, перевязочные материалы, пинцет для удаления клещей, средства для промывания глаз и носа», — перечислил Еременко в разговоре с Общественной Службой Новостей.