Россиян предупредили об отсутствии безопасных доз алкоголя

15 мая 2026, 21:46

Врач Болибок: алкоголь провоцирует развитие рака

Фото: iStock/cagkansayin

Безопасной доли алкоголя не существует, даже маленькие дозы спиртных напитков увеличивают риски возникновения онкологических заболеваний. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.





Он уточнил, что риски развития рака возрастают с каждой порцией выпитого алкогольного напитка. В этой связи он призвал полностью отказаться от спиртного. Врач подчеркнул, что ВОЗ, а также ведущие онкологические и наркологические центры считают, что безопасной дозы алкоголя нет.





«Алкоголь — это психоактивное и токсичное вещество, способное вызывать зависимость. Алкоголь является канцерогеном первой группы. Это означает, что существуют убедительные доказательства его способности вызывать рак у человека», — отметил Болибок в разговоре с RT.