Россиян предупредили об отсутствии безопасных доз алкоголя
Врач Болибок: алкоголь провоцирует развитие рака
Безопасной доли алкоголя не существует, даже маленькие дозы спиртных напитков увеличивают риски возникновения онкологических заболеваний. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.
Он уточнил, что риски развития рака возрастают с каждой порцией выпитого алкогольного напитка. В этой связи он призвал полностью отказаться от спиртного. Врач подчеркнул, что ВОЗ, а также ведущие онкологические и наркологические центры считают, что безопасной дозы алкоголя нет.
«Алкоголь — это психоактивное и токсичное вещество, способное вызывать зависимость. Алкоголь является канцерогеном первой группы. Это означает, что существуют убедительные доказательства его способности вызывать рак у человека», — отметил Болибок в разговоре с RT.
Специалист пояснил, что алкоголь влияет на развитие рака толстой и прямой кишки, полости рта, глотки, гортани, печени, пищевода, а также молочной железы.