Врач рассказала о влиянии магнитных бурь на самочувствие
Стадумова: магнитные бури влияют на сердечно-сосудистую систему человека
Магнитные бури могут обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у некоторых людей. Об этом предупредила врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского» Анна Стадумова.
Она отметила, что в дни геомагнитной активности растёт количество людей, обращающихся за медицинской помощью.
«Основное влияние магнитные бури оказывают на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также на регуляцию артериального давления. Люди испытывают слабость, разбитость и когнитивную заторможенность», — пояснила Стадумова в беседе с «Известиями».
Эксперт добавила, что во время магнитных бурь многие могут испытывать головные боли, головокружение, слабость, бессонницу и снижение концентрации внимания.
Стадумова призвала в такие дни избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, контролировать артериальное давление, правильно питаться и гулять на свежем воздухе.
В свою очередь врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Артёмова в беседе с RT отметила, что однозначно доказанной связи между магнитными бурями и ухудшением состояния здоровья нет.
В качестве мер профилактики она посоветовала заниматься спортом три раза в неделю, сбалансированно питаться, отказаться от вредных привычек и полноценно отдыхать.
«В среднем взрослому человеку достаточно семи — восьми часов сна. Важно и минимизировать стресс, своевременно лечить тревожное или депрессивное расстройства, так как они влияют на качество сна и могут вызвать бессонницу», — заключила Артёмова.