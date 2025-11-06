Достижения.рф

Врач рассказала о влиянии магнитных бурь на самочувствие

Стадумова: магнитные бури влияют на сердечно-сосудистую систему человека
Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Магнитные бури могут обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у некоторых людей. Об этом предупредила врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского» Анна Стадумова.



Она отметила, что в дни геомагнитной активности растёт количество людей, обращающихся за медицинской помощью.

«Основное влияние магнитные бури оказывают на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также на регуляцию артериального давления. Люди испытывают слабость, разбитость и когнитивную заторможенность», — пояснила Стадумова в беседе с «Известиями».

Эксперт добавила, что во время магнитных бурь многие могут испытывать головные боли, головокружение, слабость, бессонницу и снижение концентрации внимания.

Стадумова призвала в такие дни избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, контролировать артериальное давление, правильно питаться и гулять на свежем воздухе.

В свою очередь врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Артёмова в беседе с RT отметила, что однозначно доказанной связи между магнитными бурями и ухудшением состояния здоровья нет.

В качестве мер профилактики она посоветовала заниматься спортом три раза в неделю, сбалансированно питаться, отказаться от вредных привычек и полноценно отдыхать.

«В среднем взрослому человеку достаточно семи — восьми часов сна. Важно и минимизировать стресс, своевременно лечить тревожное или депрессивное расстройства, так как они влияют на качество сна и могут вызвать бессонницу», — заключила Артёмова.

Читайте также:

Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0