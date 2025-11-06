Врач рассказала о влиянии магнитных бурь на самочувствие

06 ноября 2025, 18:15

Стадумова: магнитные бури влияют на сердечно-сосудистую систему человека

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Магнитные бури могут обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у некоторых людей. Об этом предупредила врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского» Анна Стадумова.





Она отметила, что в дни геомагнитной активности растёт количество людей, обращающихся за медицинской помощью.





«Основное влияние магнитные бури оказывают на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также на регуляцию артериального давления. Люди испытывают слабость, разбитость и когнитивную заторможенность», — пояснила Стадумова в беседе с «Известиями».

