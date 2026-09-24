Россиян призвали заранее планировать расходы на лечение
Кардиолог Орлова: расходы на здоровье стоит заранее включать в семейный бюджет
В семейный бюджет необходимо заранее включать расходы на лечение. Такой совет дала врач-кардиолог, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.
В разговоре с «Известиями» эксперт отметила, что россияне часто не задумываются о расходах на здоровье до появления симптомов. В некоторых ситуациях требуется искать специалистов, проходить обследования или покупать дорогостоящие лекарства. В этом может помочь заранее сформированный резерв.
«Финансовое планирование должно включать отдельный бюджет на здоровье. Это не роскошь, а элемент финансовой безопасности», — отметила Орлова.
Она посоветовала оценить уже существующие траты на лекарственные препараты и посещения врачей, а также учесть непредвиденные обстоятельства, например травмы, зубную боль, операции и другие. Так, по словам Орловой, размер медицинского резерва должен зависеть от возраста и состояния здоровья. Стоит регулярно откладывать фиксированную сумму на отдельный счёт, заключила эксперт.