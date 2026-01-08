Россиянам рассказали, нужно ли оформлять больничный при болезни в праздничные дни
Эксперт Санина: если праздники совпадают с болезнью, дни добавляют в больничный
Праздничные дни включаются в больничный и оплачиваются наравне с обычными.
Как пишет RT со ссылкой на директора по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлию Санину, если они приходятся на период болезни, врач указывает их в листке нетрудоспособности.
«За каждый день, указанный в больничном, работник получает оплату», — сказала собеседница.
При этом, по словам эксперта, праздники и выходные не продлевают срок больничного. Листок нетрудоспособности оформляется по календарным дням, а продолжительность определяется данными в документе.