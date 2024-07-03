Россиянам напомнили о правилах оказания первой помощи при тепловом ударе

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Терапевт Никита Харлов заявил, что при обнаружении человека, которому поплохело из-за жары, рекомендуется, прежде всего, перевернуть пострадавшего на бок.
Кроме того, специалист напомнил, что признаками теплового удара являются ощущение дурноты, потери сил, небольшая дезориентация в пространстве, потеря равновесия и головокружение.
А для того, чтобы в знойную жару охладить свой организм, рекомендуется пить больше воды, есть фрукты и овощи, молочные продукты, пить тёплый зелёный чай. Как пишет Общественная Служба Новостей, эксперты считают, что в жаркую погоду лучше также употреблять орехи и семена, цельнозерновые продукты, рыбу и морепродукты, а также специи.
Ранее врач-кардиолог Полина Концелайло заявила, что жара может быть очень опасна, в частности, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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«Первая помощь, если вы такого человека увидели, и вы еще не знаете, что с ним происходит, то надо человека перевернуть на бок, чтобы он не лежал на спине, нужно, чтобы его рот и нос были повернуты в сторону земли или хотя бы параллельно ей», — добавил в беседе с Pravda.Ru Харлов.
А для того, чтобы в знойную жару охладить свой организм, рекомендуется пить больше воды, есть фрукты и овощи, молочные продукты, пить тёплый зелёный чай. Как пишет Общественная Служба Новостей, эксперты считают, что в жаркую погоду лучше также употреблять орехи и семена, цельнозерновые продукты, рыбу и морепродукты, а также специи.
Ранее врач-кардиолог Полина Концелайло заявила, что жара может быть очень опасна, в частности, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Мелисса Тимофеева