Врач Кондрахин напомнил об основных правилах поведения в аномальную жару

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Кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что во время аномальной жары надо по возможности оставаться дома, пить больше воды и меньше двигаться.
«Самое первое — не выходить на улицу, когда стоит зной. Если по какой-то причине надо куда-то идти — одеваем лёгкую одежду, закрываем тело, чтобы лучи никак не нагревали кожу. Ткань одежды должна быть хлопчатобумажная или льняная. Также нужно каждые 5-7 минут делать глоточек воды. И делать это надо постоянно автоматически. В зной поменьше двигаться, поменьше ходить», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Кондрахин.
До этого россиянам рассказали, как помочь домашним животным перенести жару. Как пишет Общественная Служба Новостей, в доме необходимо обеспечить комфортную для питомцев температуру (22-24°C), расставить по дому миски с водой, охладить с помощью протирания мокрым полотенцем или влажной салфеткой. При этом в последнем пункте надо быть особенно аккуратным, чтобы не переохладить и не простудить животное.
Ранее сомнолог Павел Кудинов заявил, что проветривание комнаты и холодный душ способствуют лучшему засыпанию в жару.
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