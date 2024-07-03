Врач Кондрахин раскрыл опасность кондиционеров

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Врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что работающие в жару кондиционеры могут быть опасны для здоровья, вызывая простудные заболевания и даже пневмонию.
«В такую жару можно заболеть простудой и даже пневмонией. А получается это просто: когда холодный воздух окутывает человека, он его вдыхает, и для организма это становится большой задачей. Воздух должен постоянно согреваться. В итоге, переохлаждаясь, человек незаметно для себя начинает замерзать», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.
А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что сегодняшняя температура в Москве во второй половине дня может стать рекордной.
«3 июля 1917 года была зафиксирована температура 32,2°С. Поэтому сегодня, 3 июля 2024 года, тоже есть шанс, что рекорд будет побит. Сегодня у нас в Москве воздух прогреется до 33-35°С, а по области — до 31-36°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.
Ранее врач-кардиолог Полина Концелайло заявила, что жара может быть очень опасна, в частности, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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