Россиянам назвали безопасную норму потребления красного мяса

01 июля 2026, 12:03

Терапевт Никулина: безопасной нормой считается до 500 г красного мяса в неделю

Фото: iStock/SStajic

Чрезмерное употребление красного мяса может повышать риск развития некоторых хронических заболеваний. Об этом предупредила врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, генеральный директор «Буарон» в России Ирина Никулина.





По ее словам, оптимальным количеством является до 500 г красного мяса в неделю. Его можно разделить на три-четыре порции по 100–150 г. Врач посоветовала отдавать предпочтение качественному мясу проверенных производителей.





«При сильной обжарке, особенно до появления подгоревшей корочки, образуются соединения, которые могут повреждать клетки и пагубно влиять на здоровье. Поэтому запекание, варка или тушение считаются более безопасными вариантами», — отметила Никулина в разговоре с «Известиями».

«Особенно это нужно для белковых продуктов, которые содержат аминокислоты. Также острое положительно влияет на процесс усвоения жиров», — уточнила диетолог.