Россиянам назвали безопасную норму потребления красного мяса
Терапевт Никулина: безопасной нормой считается до 500 г красного мяса в неделю
Чрезмерное употребление красного мяса может повышать риск развития некоторых хронических заболеваний. Об этом предупредила врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, генеральный директор «Буарон» в России Ирина Никулина.
По ее словам, оптимальным количеством является до 500 г красного мяса в неделю. Его можно разделить на три-четыре порции по 100–150 г. Врач посоветовала отдавать предпочтение качественному мясу проверенных производителей.
«При сильной обжарке, особенно до появления подгоревшей корочки, образуются соединения, которые могут повреждать клетки и пагубно влиять на здоровье. Поэтому запекание, варка или тушение считаются более безопасными вариантами», — отметила Никулина в разговоре с «Известиями».
Эксперт уточнила, что разнообразный рацион, в состав которого входят овощи, бобовые, зелень и цельные продукты, снизит потенциальные риски и сохранит здоровье.
В свою очередь, врач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала RT, что острая пища положительно влияет на пищеварение, поскольку специи активизируют выброс ферментов, которые необходимы для процесса переваривания пищи.
«Особенно это нужно для белковых продуктов, которые содержат аминокислоты. Также острое положительно влияет на процесс усвоения жиров», — уточнила диетолог.
Тем не менее она предупредила, что при воспалительных процессах в желудке и других проблемах с ЖКТ острая еда будет раздражать слизистую оболочку. Могут появиться колики и боли режущего характера.