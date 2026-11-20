20 ноября 2026, 14:47

Врач Мясников: ни одна таблетка не заменит движение

Фото: iStock/Victoria Popova

Вера в лекарства не должна заменять профилактику, а поддержание здоровья во многом зависит от физической активности, питания и эмоционального состояния. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников.





По его словам, движение необходимо даже людям с хроническими заболеваниями, поскольку длительная неподвижность может значительно ухудшить их состояние.





«Мы привыкли надеяться на порошочек, таблетку, что-то еще. И вера в это «что-то» связывает человека. Одно дело — принять таблетку, другое — встать и пойти (что-то сделать — прим.ред.). Это абсолютно разные вещи. Таблетку, конечно, проще принять, поэтому он всегда будет верить в таблетку», — сказал Мясников.

«Единственное, что можно посоветовать, — это движение. Я знаю точно, и любой опытный врач это подтвердит: если старый, хронически больной пациент слег, он уже не встанет — он умрет. Поэтому двигаться нужно любым способом, как угодно», — подчеркнул врач.