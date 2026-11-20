Врач назвал то, что не заменит ни одна таблетка
Врач Мясников: ни одна таблетка не заменит движение
Вера в лекарства не должна заменять профилактику, а поддержание здоровья во многом зависит от физической активности, питания и эмоционального состояния. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, движение необходимо даже людям с хроническими заболеваниями, поскольку длительная неподвижность может значительно ухудшить их состояние.
«Мы привыкли надеяться на порошочек, таблетку, что-то еще. И вера в это «что-то» связывает человека. Одно дело — принять таблетку, другое — встать и пойти (что-то сделать — прим.ред.). Это абсолютно разные вещи. Таблетку, конечно, проще принять, поэтому он всегда будет верить в таблетку», — сказал Мясников.
В качестве примера врач привел американскую шкалу оценки активности пациентов с онкологическими заболеваниями. Согласно ей, способность человека самостоятельно выполнять повседневные действия — вставать, бриться, ходить в магазин и заправлять кровать — может влиять на прогноз сильнее, чем расположение метастазов.
Мясников подчеркнул, что физическая активность важна и для пожилых людей с хроническими болезнями. По его словам, если такой пациент надолго оказывается прикован к постели, вероятность восстановления существенно снижается.
«Единственное, что можно посоветовать, — это движение. Я знаю точно, и любой опытный врач это подтвердит: если старый, хронически больной пациент слег, он уже не встанет — он умрет. Поэтому двигаться нужно любым способом, как угодно», — подчеркнул врач.