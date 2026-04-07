Россиянам назвали допустимое количество яиц на Пасху
Врач-эндокринолог Анна Одерий рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья. Об этом она сообщила в беседе с «Газетой.Ru».
По словам врача, ранее считалось, что яйца увеличивают уровень холестерина, поэтому не рекомендовалось съедать больше двух яиц в день. Однако сейчас рекомендации изменились, и строгие ограничения на суточную норму были сняты. Тем не менее, Одерий отмечает, что это не означает, что яйца можно есть в неограниченном количестве.
Яйца содержат белок и жир. Их употребление в больших объемах, особенно за один прием пищи, может вызвать чувство тяжести, вздутие и другие неприятные ощущения, пояснила эндокринолог. Она уточнила, что за один раз можно съесть от одного до трех яиц, учитывая другие продукты в рационе. Если же съесть больше — например, пять-семь яиц, — это может привести к дискомфорту в работе желудочно-кишечного тракта.
Врач подчеркнула, что большое количество яиц может представлять опасность для людей с заболеваниями почек, печени и нарушениями липидного обмена. Она добавила, что для поддержания хорошего самочувствия важно не столько точное количество яиц, сколько общий объем пищи за день, сочетание продуктов, режим питания и скорость их употребления.
