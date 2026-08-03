Врач перечислил главные причины дефицита железа

03 августа 2026, 12:02

Врач Лишин: недоедание является одной из главных причин дефицита железа

Фото: iStock/Victoria Popova

Одной из главных причин дефицита железа в организме может быть недостаточное питание, в том числе отказ от продуктов животного происхождения и строгие диеты. Об этом заявил врач-терапевт Виктор Лишин.