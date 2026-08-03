Врач перечислил главные причины дефицита железа
Одной из главных причин дефицита железа в организме может быть недостаточное питание, в том числе отказ от продуктов животного происхождения и строгие диеты. Об этом заявил врач-терапевт Виктор Лишин.
По его словам, которые передает телеканал «Москва 24», первой и самой распространенной причиной является недоедание, при котором микроэлемент не поступает в достаточном объеме. В зоне риска находятся вегетарианцы и веганы.
Второй причиной специалист назвал генетическую предрасположенность, при которой железо не усваивается должным образом. Третий фактор — кровопотери, как очевидные, так и скрытые. К последним относятся внутренние кровотечения, вызванные различными патологиями, например, миомой матки.
Перед началом лечения важно точно установить причину дефицита, подчеркнул эксперт. Нормальный уровень гемоглобина не исключает наличие латентного железодефицита. Для диагностики требуется расширенное обследование, включая определение уровня ферритина, сывороточного железа и общей железосвязывающей способности сыворотки.
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