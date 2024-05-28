Врач Машкова заявила об опасности протеиновых батончиков

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Врач-эндокринолог Анна Машкова заявила о том, что протеиновые батончики могут вызвать подагру и болезни сердца.
Кроме того, регулярный приём такого продукта может привести к нарушению углеводного обмена, повышению уровня сахара крови, отложению жира в печени и области живота.
Ранее врач-гастроэнтеролог, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии факультета дополнительного профобразования РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Жарова заявила, что желающим похудеть рекомендуется включить в свой рацион малину.
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«Такой продукт может служить дополнительным источником белка в комбинации с основным приёмом пищи и применяться при наборе мышечной массы, а также при наличии дефицита веса. Но помимо белка в состав входят углеводы. Набирают популярность батончики без сахара, но отсутствие в продукте глюкозы не говорит о его пользе. Обычно туда добавляют фруктозу», — объяснила в беседе с Газета.ру Машкова.
Ранее врач-гастроэнтеролог, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии факультета дополнительного профобразования РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Жарова заявила, что желающим похудеть рекомендуется включить в свой рацион малину.
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