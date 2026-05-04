Россиянам назвали главные тренды в питании в 2026 году
Диетолог Дианова: Сегодня главным трендом является спрос на натуральные продукты
Россияне начали отказываться от диет в пользу здорового и удобного питания. Об этом рассказала гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог Нурия Дианова.
По ее словам, на сегодняшний день главным трендом является спрос на натуральные, минимально обработанные продукты с понятным составом. Это связано с осознанным отношением к здоровью и доверием к производителю. Кроме того, россияне стали обращать внимание на поддержание здоровья кишечника, который рассматривают как центр иммунитета, метаболизма и психического благополучия.
«Еще один тренд — эмоциональное благополучие через еду. Современный потребитель ищет продукты, которые не только насыщают, но и поддерживают эмоциональное состояние, помогают справляться со стрессом и дарят ощущение комфорта. В условиях неопределенности еда становится источником внутренней устойчивости», — отметила Дианова в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Она добавила, что россияне постепенно начали переходить от диет в пользу полезной еды, которой легко питаться каждый день. Важны не только калории и БЖУ, но и ощущение реальной пользы, удобства и удовольствия, заключила диетолог.