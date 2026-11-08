«Не просто ушиб»: Невролог перечислила «красные флаги» после удара головой

08 ноября 2026, 08:35

Врач Мамадалиева: даже лёгкий удар головой может обернуться серьёзной травмой

Фото: Istock/Pornpak Khunatorn

Невролог Миляуша Мамадалиева рассказала, что сотрясение — это функциональное нарушение работы мозга без видимых повреждений. Оно не всегда проходит легко: симптомы могут появиться позже, а под сотрясением иногда скрывается более серьёзная травма.





В беседе с «Газетой.Ru» врач отнесла к обычным признакам головную боль, головокружение, тошноту, проблемы с концентрацией, сонливость или бессонницу, раздражительность.



К «красным флагам» — потерю сознания даже на секунды, рвоту, усиливающуюся головную боль, спутанность сознания, судороги, асимметрию зрачков, двоение в глазах, слабость в руке или ноге, жидкость из носа или ушей, сильную свето- и звукобоязнь.

«Если человек ударился головой и есть хоть один из этих признаков — срочно звоните 103 или 112. Пациента ни в коем случае нельзя пытаться довезти его до больницы самостоятельно, потому что, как правило, есть риск потери сознания в пути. Лучше всего будет дождаться приезда скорой помощи», — заявила Мамадалиева.