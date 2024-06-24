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Россиянам назвали идеальное время для отпуска с точки зрения психологии

Психолог Колосова: не стоит ждать усталости, чтобы уйти в отпуск
24 июня 2024, 13:57
Фото: iStock/Yana Tatevosian

Фото: iStock/Yana Tatevosian

Чтобы уйти в отпуск, не нужно ждать полной усталости, так как организм не успеет восстановиться после выгорания и стресса, посоветовала кандидат психологических наук Светлана Колосова.
«Нельзя ждать, когда начали болеть или сильно устали. Надо как в спорте: работать до легкой усталости мышц, не до того, как их убьешь на тренировке, а потом молочная кислота будет выходить три дня. Вот так и с отпуском», — отметила Колосова в разговоре с NEWS.ru.

Она уточнила, что в отпуск лучше всего уходить при появлении лёгкой усталости, а не конкретного переутомления, чтобы избежать эмоционального выгорания и стресса.



По словам психолога, человеку в отпуске необходимо восстановиться и получить заряд энергии. Но если он уходит на отдых очень уставшим, то вернется к труду чуть более отдохнувшим, однако полностью восстановиться он не сможет.

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#отпуск
#отдых
Свыше 1,3 тыс. человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья
24 июня 2024, 13:33

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 1,3 тыс. человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья в прошедшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В выходные проверить здоровье в парках жители могли в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Лобне, Наро-Фоминске, Рузе и Шатуре.

«Благодаря такой акции, все желающие могут проверить свое здоровье на свежем воздухе без посещения поликлиники. За минувшие выходные этой возможностью воспользовались более 1,3 тыс. человек, а с начала лета уже почти 3,3 тыс. человек прошли диагностику», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

для удобства получения результатов обследования они придут в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье».

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#здоровье
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В Шаховской построили два ФАПа
24 июня 2024, 12:42

Фото: пресс-служба Минстройкмплекса МО

Два модульных фельдшерско-акушерских пункта построили на территории городского округа Шаховская: в селе Ивашково и в деревне Дор, оба медучреждения получили разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Каждый из новых ФАПов рассчитан на 36 посещений в смену. Фельдшерско-акушерские пункты представляют собой одноэтажные здания площадью 200 квадратных метров. Там расположены кабинет врача, процедурная, смотровая, стерилизационная комната, а также прививочный кабинет, палата для пациентов и помещение для отдыха медиков», — говорится в сообщении.
На прилегающих территориях обустроены места для парковки и места для отдыха, проведено комплексное озеленение.

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Видновские хирурги избавили пациентку от огромной опухоли, которую она боялась удалять 15 лет
24 июня 2024, 12:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской больницы удалили пациентке трёхкилограммовую опухоль, которую она носила 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратилась 60-летняя женщина с объёмным образованием на ноге в паховой области, которое мешало ей ходить и подниматься по лестнице. Как выяснилось, она полтора десятка лет не обращалась к врачам, так как боялась операции.

Состояние пациентки осложняли сахарный диабет и избыточный вес. Врачи провели диагностику и выявили липому - доброкачественное новообразование подкожно-жировой клетчатки.
«В ходе полуторачасовой операции мы удалили трёхкилограммовую опухоль на одной ноге и аналогичную – на второй, которая на тот момент достигла размеров буханки хлеба. Липома, вырастая до гигантских размеров, становится опасной, так как может переродиться в онкологическую опухоль. Поэтому она требует регулярного наблюдения у врача и должна удаляться в плановом порядке», – сказал заведующий вторым хирургическим отделением Видновской больницы Денис Мирошников.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана под амбулаторное наблюдение.

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Диетолог назвала ягоды, которые помогут похудеть
Диетолог Королёва: можно устраивать разгрузочные дни на голубике и землянике
24 июня 2024, 10:23

Фото: iStock/Yasonya

Чтобы легче и быстрее сбросить лишний вес, можно устраивать разгрузочные дни на голубике и землянике. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства, диетолог Маргарита Королева.
«С целью снижения массы тела или коррекции фигуры хорошо устраивать разгрузочные дни с использованием только одного или двух-трех продуктов. Земляника – низкокалорийный продукт и в сочетании с голубикой прекрасно подходит для разгрузочного дня. Количество употребляемых ягод при этом, безусловно, надо дозировать. Для взрослого человека это от 1,5 до 1,8 кг в день, распределенных на шесть-восемь приемов», — рассказала Королева в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Она уточнила, что в разгрузочный день необходимо пить не менее 2,5 литра воды, тогда снижение веса будет очевидным.

Специалист пояснила, что земляника стимулирует работу кишечника, богата витаминами, минералами и растительной клетчаткой. Также эта ягода способна оказывать профилактическое действие и предотвращать простудные заболевания. При этом людям с аллергией и детям стоит употреблять землянику с осторожностью.

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Подмосковный педиатр Цуркин перечислил правила поведения с детьми в грозу
21 июня 2024, 21:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сильные дожди с грозами могут застать взрослых с детьми врасплох. Это может случиться и на прогулке, и на пляже, и транспорте. Как вести себя во время грозы, рассказал врач-педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин.
«Если гроза застала вас с детьми на улице, немедленно прекратите подвижные игры и идите домой. Если до дома далеко, ни в коем случае не прячьтесь под одиноко стоящим деревом – в высокие деревья чаще всего попадает молния. Держитесь подальше от линий электропередачи, столбов, электропроводки и антенн», – посоветовал врач, слова которого приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Стоит избегать и открытых мест – пляжей, лесных опушек, пустырей и полей.
«Если вы в воде, немедленно выходите – плавать в грозу опасно. Грозу лучше всего пережидать в автомобиле. Его корпус служит экраном от электрического разряда, а попадание молнии рядом с машиной не повредит пассажирам, так как покрышки не пропустят электричество внутрь», – продолжил Цуркин.
Если стихия застала на природе, оптимальным местом для того, чтобы переждать грозу, может стать низина, яма или овраг. Безопасно будет также в зарослях кустарника или в скоплении небольших деревьев.

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Подмосковные врачи помогли стать мамой женщине с пересаженной печенью
21 июня 2024, 15:43

Фото: Istockphoto / Motortion

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. В. Краснопольского помогли стать матерью 39-летней пациентке с пересаженной печенью. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОНИИАГ была направлена женщина с редким наследственным заболеванием – болезнью Вильсона-Коновалова. Она вызвала необратимые изменения внутренних органов. Несколько раз женщина перенесла смертельно опасные осложнения. Всё это вызвало в 2013 году необходимость пересадки печени и пожизненного лечения для подавления нежелательных реакций организма.
«Несколько раз во время беременности у пациентки возникала угроза преждевременных родов. Однако благодаря слаженной работе акушеров-гинекологов, трансплантологов, кардиологов и неврологов женщина родила с помощью кесарева сечения здорового малыша», – рассказала заведующая по здравоохранению акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Екатерина Магилевская.
По её словам, на свет появился здоровый мальчик весом 3120 г и ростом 50 см. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

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#минздрав мо
#здоровье
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#роды
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#акушерство
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье спасли женщину с тяжелой аллергией на препараты от ОРВИ
21 июня 2024, 14:21

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи МОНИКИ спасли женщину с тяжелой формой аллергической реакции на препараты от ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В отделение дерматовенерологии за помощью обратилась 28-летняя девушка. Она жаловалась на резкое повышение температуры до 39°С, а также на появление на коже яркой эритемы.

В ходе осмотра у неё диагностировали токсический эпидермальный некролиз, также известный как синдром Лайелла. Девушку экстренно госпитализировали в отделение реанимации.

«Синдром Лайелла — опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу. За короткий период времени состояние пациентов становится крайне тяжёлым. Одной из причин развития синдрома является аллергическая реакция на лекарственные препараты. В случае с этой пациенткой, причиной стал нестероидный противовоспалительный препарат, который она принимала для лечения ОРВИ. Такая реакция организма обусловлена генетической предрасположенностью человека к различным аллергическим реакциям», — объяснила завотделением дерматовенерологи Елена Зенкевич.

В реанимации пациентке провели лечение, включающее кортикостероидные гормоны, плазмаферез для очищения крови и инфузионную терапию для восстановления водно-солевого баланса. Благодаря этому удалось остановить развитие опасного заболевания в первые сутки и добиться практически полного заживления эрозий в течение трёх недель.

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Россиянам назвали симптомы рака почки
Онкоуролог Одегнал: рак почки чаще развивается у людей старше 50 лет
21 июня 2024, 13:33

Фото: iStock/Staras

Рак почки обычно развивается у людей старше 50 лет. Мужчины страдают этим недугом, однако в последнее время учащаются случаи заболевания женщин. Об этом рассказал врач-онкоуролог «СМ-Клиника» Антон Одегнал.
Почечно-клеточная карцинома (опухоль) проявляет крайнюю агрессию по отношению к почечной ткани и может быстро метастазировать в соседние органы, преимущественно в надпочечники, легкие, печень и кости. В легком метастазы легко обнаруживаются при проведении КТ или рентгена.

«Метастазы в печень по мере своего развития вызывают у больного сильную боль в правом подреберье, повышенную утомляемость и потерю веса. В некоторых случаях у пациентов наблюдается лихорадочное состояние. Опасность печеночных метастазов в том, что они быстро распространяются по органу и вызывают тяжелую интоксикацию организма», — рассказал Одегнал в разговоре с «Газетой.Ru».

На ранней стадии почечно-клеточная карцинома развивается бессимптомно. Однако врач рекомендовал обратить внимание на наличие крови в моче. Именно это является самым первым признаком начинающегося онкологического процесса в почках. Также больной может испытывать боли разной локализации. Однако это происходит уже при метастазировании опухоли.

На поздней стадии рака возникает отечность конечностей. Опухолевая интоксикация организма может проявляться повышенной температурой тела, нарушением работы печени, сильным похудением.

Одегнал призвал россиян тщательно следить за своим здоровьем и незамедлительно обращаться к врачу в случае тревожных сигналов со стороны организма.

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В выходные жители Подмосковья смогут пройти медосмотр в 34 парках
21 июня 2024, 12:26

Фото: iStock/Amorn Suriyan

Выездные бригады врачей будут проводить профилактические осмотры всех желающих в 34 парках Московской области в ближайшие выходные — 22 и 23 июня, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Акция «Проверь своё здоровье в парке» проводится в Подмосковье с начала лета, за июнь этой возможностью воспользовались уже около двух тысяч человек, отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.

«Это очень удобный формат, позволяющий получить консультацию врача в короткие сроки, на свежем воздухе и без посещения поликлиники», — добавил Сапанюк.
Для того, чтобы пройти медосмотр в парке, с собой надо будет взять паспорт и полис ОМС. Результаты осмотра поступят в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье».

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