Россиянам назвали идеальное время для отпуска с точки зрения психологии

Фото: iStock/Yana Tatevosian
Чтобы уйти в отпуск, не нужно ждать полной усталости, так как организм не успеет восстановиться после выгорания и стресса, посоветовала кандидат психологических наук Светлана Колосова.
«Нельзя ждать, когда начали болеть или сильно устали. Надо как в спорте: работать до легкой усталости мышц, не до того, как их убьешь на тренировке, а потом молочная кислота будет выходить три дня. Вот так и с отпуском», — отметила Колосова в разговоре с NEWS.ru.
Она уточнила, что в отпуск лучше всего уходить при появлении лёгкой усталости, а не конкретного переутомления, чтобы избежать эмоционального выгорания и стресса.
По словам психолога, человеку в отпуске необходимо восстановиться и получить заряд энергии. Но если он уходит на отдых очень уставшим, то вернется к труду чуть более отдохнувшим, однако полностью восстановиться он не сможет.
Читайте также:
Стало известно, где большинство россиян проведёт летний отпуск
Россиянам объяснили, почему невыгодно брать отпуск в мае
Юрист Южалин рассказал, выгодно ли брать отпуск перед новогодними праздниками
Элина Позднякова