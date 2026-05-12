Россиянам назвали лучшую альтернативу коровьему молоку

12 мая 2026, 15:52

Врач Гузман: Соевый напиток является лучшей альтернативой коровьему молоку

Люди с непереносимостью лактозы могут заменить молоко соевыми напитками. Об этом рассказала врач, нутрициолог Екатерина Гузман.





По ее словам, большинство взрослых людей хорошо переносит молочные продукты. Они являются источником белка, кальция, витамина B12, йода и фосфора и особенно важны детям в период роста, женщинам после менопаузы и пожилым людям. В случае непереносимости молока, его можно заменить растительной альтернативой.





«С позиции нутрициологии именно соевый напиток считается наиболее близкой растительной альтернативой коровьему молоку. Он содержит сопоставимое количество белка; имеет полноценный аминокислотный профиль среди растительных напитков; при обогащении кальцием и витамином D может использоваться как основная растительная альтернатива молоку в рационе», — пояснила Гузман в разговоре с «Газетой.Ru».

«Настороженность могут вызывать две группы ингредиентов. Первая — это замена молочного жира растительными маслами и маргаринами. Формально такие продукты честно маркируются как мороженое с заменителем молочного жира, но, по сути, это уже другая категория десертов», — уточнил эксперт.