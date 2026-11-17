Хирург перечислил противопоказания для занятий йогой
Занятия йогой могут быть опасны. Об этом сообщил RT старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По его словам, людям с некоторыми заболеваниями и состояниями следует быть особенно осторожными при занятиях этим видом физической активности. В первую очередь это касается пациентов с грыжами межпозвонковых дисков, особенно в период обострения. Резкие прогибы назад и интенсивные скручивания увеличивают давление на задние части дисков и могут привести к ущемлению нервных корешков, что, в свою очередь, вызывает сильные боли в ногах и нарушает чувствительность, объяснил хирург.
Также стоит воздержаться от таких упражнений людям с нестабильностью позвоночника, спондилолистезом и выраженным остеопорозом. Если человек недавно перенес операции на позвоночнике или крупных суставах, это является прямым противопоказанием, так как требуется длительный период восстановления.
Существуют и внеспинальные ограничения. Среди них глаукома, высокий риск отслойки сетчатки, неконтролируемая гипертония и заболевания сердца. Беременность с осложнениями или предлежанием плаценты, острые воспаления, высокая температура и обострение грыжи передней брюшной стенки также входят в список противопоказаний, заключил Умнов.
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