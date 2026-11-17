17 ноября 2026, 15:52

Хирург Умнов посоветовал не заниматься йогой людям с глаукомой и гипертонией

Фото: iStock/fizkes

Занятия йогой могут быть опасны. Об этом сообщил RT старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.