Россиянам назвали напитки, способствующие улучшению сна

09 апреля 2026, 12:34

Нутрициолог Ромашина: Вишневый сок и чай с ромашкой помогут улучшить сон

Травяные чаи с ромашкой, вишневый сок и напитки с корнем валерианы помогут улучшить сон. Об этом рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.





В вечернее время эксперт порекомендовала пить травяной чай с ромашкой, которая является мягким природным успокоительным за счет содержания антиоксиданта апигенина, снижающего уровень тревоги.





«Кроме того, быстрому засыпанию способствует вишневый сок. Такой продукт считается одним из немногих пищевых источников мелатонина, употребление которого помогает организму быстрее настроиться на биологические ритмы сна», — пояснила Ромашина Москве 24.