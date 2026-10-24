Россиянам назвали настоящие причины «песка в глазах» после работы за компьютером
Жжение и ощущение «песка» в глазах после рабочего дня за компьютером могут быть связаны не только с редким морганием и светом от экрана, но и с недостаточной выработкой слезы или с ее слишком быстрым испарением. Об этом «Газете.Ru» сообщил доктор медицинских наук, профессор, офтальмолог высшей квалификационной категории Сергей Труфанов.
По словам специалиста, слезная пленка выполняет важную функцию защиты глаз от пересыхания. Когда ее структура нарушается, возникают неприятные ощущения: жжение, сухость и чувство инородного тела.
Нередко слезная железа вырабатывает недостаточное количество жидкости для поддержания пленки. Это может быть вызвано различными причинами, включая системные заболевания, такие как ревматоидный артрит, а также нарушения в нервной регуляции слезопродукции, пояснил он.
Вторая причина связана с работой мейбомиевых желез, расположенных в веках. Они вырабатывают жиры, которые предотвращают быстрое испарение слезы. При снижении их функции секрет становится более плотным, что затрудняет его выделение, и слезная пленка разрушается быстрее. На работу мейбомиевых желез могут влиять гормональные изменения.
Обычно оба типа нарушений встречаются одновременно, и это довольно распространенное явление. Компьютер в данном случае не является основной причиной, но может усиливать проявления заболевания, заключил Труфанов.
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