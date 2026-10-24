Россиянам назвали настоящие причины «песка в глазах» после работы за компьютером

24 октября 2026, 17:39

Врач Труфанов: два внутренних нарушения часто вызывают ощущение песка в глазах

Фото: iStock/fizkes

Жжение и ощущение «песка» в глазах после рабочего дня за компьютером могут быть связаны не только с редким морганием и светом от экрана, но и с недостаточной выработкой слезы или с ее слишком быстрым испарением. Об этом «Газете.Ru» сообщил доктор медицинских наук, профессор, офтальмолог высшей квалификационной категории Сергей Труфанов.