Стало известно о связи группы крови с язвой желудка
Люди с первой группой крови чаще страдают язвой желудка. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru.
По его словам, все могут столкнуться с язвенной болезнью, но особенно уязвимы те, у кого первая группа крови. Чаще всего холерики — эмоциональные люди, у которых это заболевание проявляется с большей вероятностью.
Согласно мнению специалиста, язвенная болезнь желудка может возникать как по генетическим причинам, так и в результате внешних факторов. Врач отметил, что заболевание также способно развиться из-за приема некоторых препаратов, например, ацетилсалициловой кислоты.
Кондрахин пояснил, что язва желудка не появляется внезапно. Сначала развивается гастрит, затем эрозивный гастрит, и только после этого может возникнуть язвенная болезнь. Кроме того, существует стрессорная язва, которая может появиться у людей после инфаркта миокарда или во время него.
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