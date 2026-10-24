Стало известно о связи группы крови с язвой желудка

24 октября 2026, 14:43

Врач Кондрахин: люди с первой группой крови чаще страдают язвой желудка

Фото: iStock/Stanislav Tarasov

Люди с первой группой крови чаще страдают язвой желудка. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru.