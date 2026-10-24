Врач успокоила желающих похудеть любителей хлеба
Употребление хлеба не всегда автоматически приводит к набору веса. Об этом сообщила диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова, передает «Лента.ру».
Специалист обратила внимание на то, что хлеб имеет противоречивую репутацию: для одних он является неотъемлемой частью питания, а для других — главным врагом стройности. По словам диетолога, худеющим не обязательно исключать его из своего рациона.
Хлеб сам по себе не определяет судьбу массы тела. Гораздо важнее, сколько человек ест в целом, какие продукты он выбирает и насколько его рацион соответствует уровню физической активности, отметила она. Когда человек говорит: «Я убрал хлеб и похудел», это не обязательно означает, что именно хлеб был причиной набора веса. Возможно, вместе с ним исчезли бутерброды с сыром и колбасой, а также сладкая выпечка, объяснила Джутова.
Врач подчеркнула, что виды хлеба оказывают различное влияние на организм. Например, хлеб из цельного зерна содержит значительное количество зерновых компонентов и клетчатки. В то же время мягкая выпечка состоит в основном из рафинированной муки, сахара и жира. Джутова заключила, что с точки зрения питания это разные продукты, хотя они оба называются хлебом.
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