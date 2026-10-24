Врач успокоила желающих похудеть любителей хлеба

24 октября 2026, 15:31

Диетолог Джутова: Худеющим людям необязательно исключать хлеб из рациона

Фото: iStock/sergeyryzhov

Употребление хлеба не всегда автоматически приводит к набору веса. Об этом сообщила диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова, передает «Лента.ру».