Вирусолог рассказал о риске распространения хантавируса по всему миру
Вирус «Андес» (штамм хантавируса), вспышка которого произошла весной на круизном лайнере, следовавшим к Антарктиде из Аргентины, может распространиться по всему миру. Об этом заявил академик РАН и вирусолог Сергей Нетесов, передает ТАСС.
Специалист отметил, что хантавирусы, вызывающие заболевания легких, перестают быть редкостью. По его словам, вирус «Андес» может распространиться за пределы прежних территорий из-за активного туризма в регионы с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. К ним относятся Южная Америка и полярные области, где люди все чаще сталкиваются с природными носителями инфекции, включая диких грызунов.
Обычно заражение вирусом «Андес» происходит при вдыхании пыли, содержащей выделения инфицированных грызунов. Тем не менее, в редких случаях инфекция может передаваться от человека к человеку через тесный контакт, заключил Нетесов.
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