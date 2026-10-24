Вирусолог рассказал о риске распространения хантавируса по всему миру

24 октября 2026, 10:47

Вирусолог Нетесов: Вирус Андес может охватить мир из-за активного туризма

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Вирус «Андес» (штамм хантавируса), вспышка которого произошла весной на круизном лайнере, следовавшим к Антарктиде из Аргентины, может распространиться по всему миру. Об этом заявил академик РАН и вирусолог Сергей Нетесов, передает ТАСС.