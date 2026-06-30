Россиянам назвали неочевидные опасные продукты в летний период
Диетолог Никифорова: смузи и свежевыжатые соки в жару опасны для здоровья
Свежевыжатые соки и смузи в жаркую погоду вредят организму в жаркую погоду. Об этом предупредила врач-диетолог медицинского курорта VERBA Христина Никифорова.
По ее словам, в свежевыжатых соках содержится большое количество фруктозы, которая в отсутствие клетчатки мгновенно перегружает печень. При этом смузи на миндальном молоке с бананом дает мощную инсулиновую нагрузку.
«А подсушенный на солнце арахис часто содержит афлатоксин, вырабатываемый грибковыми видами, и летом детокс-системы кожи не всегда справляются с его нейтрализацией», — отметила Никифорова в разговоре с «Вечерней Москвой».
В свою очередь заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности РОСБИОТЕХа Асият Абдуллаева добавила в беседе с RT, что летние напитки со льдом могут вызывать ротавирус или норовирус, поскольку для его приготовления часто используется некипяченая водопроводная вода. Кроме того, не исключены загрязнение ледогенератора и формы, а также работа немытыми руками.
«Существует также риск так называемого перекрестного загрязнения: в домашних условиях лед часто хранится рядом с сырыми продуктами, и сок от них может попадать на кубики льда, перенося инфекцию», — добавила врач.
Абдуллаева посоветовала готовить лед из бутилированной или кипяченой воды. Хранить его стоит в герметичной упаковке отдельно от сырого мяса и рыбы. В случае постороннего запаха или неоднородной структуры эксперт призвала отказаться от его употребления во избежание пищевого отравления.