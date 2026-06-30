Россиянам назвали неочевидные опасные продукты в летний период

30 июня 2026, 15:06

Диетолог Никифорова: смузи и свежевыжатые соки в жару опасны для здоровья

Фото: iStock/Mizina

Свежевыжатые соки и смузи в жаркую погоду вредят организму в жаркую погоду. Об этом предупредила врач-диетолог медицинского курорта VERBA Христина Никифорова.





По ее словам, в свежевыжатых соках содержится большое количество фруктозы, которая в отсутствие клетчатки мгновенно перегружает печень. При этом смузи на миндальном молоке с бананом дает мощную инсулиновую нагрузку.





«А подсушенный на солнце арахис часто содержит афлатоксин, вырабатываемый грибковыми видами, и летом детокс-системы кожи не всегда справляются с его нейтрализацией», — отметила Никифорова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Существует также риск так называемого перекрестного загрязнения: в домашних условиях лед часто хранится рядом с сырыми продуктами, и сок от них может попадать на кубики льда, перенося инфекцию», — добавила врач.