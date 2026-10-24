Россиянам назвали опасные привычки, которые портят кожу рук осенью
Косметолог Миронова: горячая вода и антисептики осенью губят кожу рук
Врач-косметолог Василина Миронова рассказала, что осенью некоторые привычки гигиены рук вредят коже.
В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила, что кожа с наступлением холодов становится уязвимее к внешней среде.
«При умывании рук горячей водой с кожи смывается естественный липидный барьер. Особенно это опасно, когда мы заходим в помещение, а на улице в тот момент было холодно, а руки мы помыли с агрессивным мылом. Также не рекомендуется ходить по улице без перчаток, потому что в прохладе провоцируется спазм сосудов, что может нарушить питание тканей», — рассказала врач.Миронова отметила, что осенью лучше отказаться от антисептиков: они иссушают кожу. В торговых центрах руки лучше вытирать салфетками, а не сушилками. С мокрыми руками, по словам косметолога, на улицу выходить не стоит: ветер провоцирует шелушение. Врач заключила: если игнорировать эти правила, кожа обезвоживается, теряет эластичность и чешется.