Терапевт раскрыла самый недооцененный способ замедлить старение мозга
Старение мозга не начинается внезапно после определенного возраста и во многом зависит от образа жизни. Об этом сообщила терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая, передает «Лента.ру».
Специалист утверждает, что многие недооценивают важность качественного сна для замедления старения мозга. Согласно её мнению, во время сна мозг не только восстанавливается после дневной активности, но и запускает процессы, которые поддерживают здоровье нервной системы и выводят токсины.
Исследования показывают, что хронический недосып может привести к ухудшению памяти и повышенному риску когнитивных нарушений в будущем. В связи с этим Бурнацкая подчёркивает, что сон нельзя считать роскошью, от которой можно отказаться ради работы или развлечений.
Врач отмечает, что регулярность сна имеет ключевое значение. Нерегулярный график сна, когда человек ложится спать в разное время и не получает достаточно сна в будни, а затем пытается компенсировать это длинными выходными, не является оптимальным для мозга. Стабильный режим сна гораздо полезнее, добавила Бурнацкая. Кроме того, терапевт подчёркивает, что для замедления старения мозга важны физическая активность, контроль артериального давления и других сосудистых факторов, сбалансированное питание, социальная активность и непрерывное интеллектуальное развитие.
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