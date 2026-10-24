Терапевт раскрыла самый недооцененный способ замедлить старение мозга

24 октября 2026, 17:57

Терапевт Бурнацкая: Замедлить старение мозга поможет регулярный качественный сон

Фото: iStock/Ekaterina Chizhevskaya

Старение мозга не начинается внезапно после определенного возраста и во многом зависит от образа жизни. Об этом сообщила терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая, передает «Лента.ру».