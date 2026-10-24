Россиянам рассказали, как подготовиться к прививке от гриппа

24 октября 2026, 18:41

Роспотребнадзор: перед вакцинацией от гриппа нужно оценить здоровье у врача

Фото: iStock/MargJohnsonVA

В Роспотребнадзоре рассказали россиянам, как подготовиться к прививке от гриппа. Об этом пишет РИА Новости.