Россиянам рассказали, как подготовиться к прививке от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали россиянам, как подготовиться к прививке от гриппа. Об этом пишет РИА Новости.
Перед вакцинацией пациент проходит обязательный осмотр у терапевта или педиатра (если это ребенок). Врач оценивает состояние здоровья и определяет, можно ли проводить иммунизацию. Важно сообщить о хронических заболеваниях, приеме лекарств и недавно перенесенных инфекциях, отметили в ведомстве.
Рекомендуется не принимать жаропонижающие или антигистаминные препараты до процедуры, так как это не улучшает ее эффективность. За 1–2 часа до вакцинации следует поесть и воздержаться от алкоголя. Для инъекции лучше выбрать одежду, которая легко открывает плечо, пояснили в Роспотребнадзоре.
Вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту жительства. После процедуры рекомендуется оставаться под наблюдением врачей в медицинском учреждении на 15–30 минут.
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