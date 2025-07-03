Россиянам назвали оптимальное время для нахождения в сауне

03 июля 2025, 20:31

Эксперт по биохакингу Молоствова: в сауне не следует находиться более 30 минут

Фото: Медиасток.рф

Оптимальное время для нахождения в сауне — 15-20 минут. Об этом рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.





По словам эксперта, 15-20 минут являются минимально эффективным временем для сауны. При этом там не рекомендуется находиться более 30 минут. При этом температура сауны не должна быть слишком высокой, так как это может оказать негативное влияние на здоровье.





«Сауна — это не только отдых, но и мощный инструмент для улучшения здоровья. Важно четко следить за временем и ощущениями во время сеанса. Я всегда напоминаю своим клиентам о важности гидратации перед и после посещения сауны. Это позволит избежать негативных последствий, связанных с обезвоживанием», — рассказала в беседе с RuNews24.ru.