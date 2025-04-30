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Житель Сергиева Посада обокрал сауну

Фото: istockphoto.com/Iuliia Zavalishina

Фото: istockphoto.com/Iuliia Zavalishina

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Полицейские задержали жителя Сергиева Посада по подозрению в краже имущества из местной сауны, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже подала директор сауны. Она сообщила, что была похищена музыкальная колонка. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Полиция установила, что злоумышленник находился в помещении сауны и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, забрал технику», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что на депутата Госдумы РФ Виталия Милонова напали в Ростове-на-Дону в ларьке с контрафактными вейпами. Нападавшего, находившегося в неадекватном состоянии, забрали в полицию.

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#криминал
#мвд московской области
Акция «Услышать Победу» перенесёт жителей Подмосковья в 1945 год
30 апреля 2025, 11:54

Фото: iStock / Olga Chetvergova

Уникальная акция «Услышать Победу», запущенная в преддверии 80-летия Великой Победы, продлится до 15 мая. Стать участником проекта может стать каждый житель Московской области.
«Позвонив по номеру 8 (800) 200-09-05, можно услышать архивные записи о провозглашении Победы в 1945 году. В их числе – выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии, речь диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии, а также интервью с легендарной регулировщицей Лидией Овчаренко на площади у Бранденбургских ворот», – рассказали организаторы проекта.
Они добавили, что Всероссийская акция «Услышать Победу» направлена на сохранение истории. Она проводится во всех регионах России совместно с Ростелекомом и Госфильмофондом России.

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Подмосковные коммунальщики переходят на усиленный режим работы
30 апреля 2025, 11:50

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

На усиленный режим работы переходят на период майских праздников коммунальные службы Московской области, задействованные в обеспечении водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
«На период действия усиленного режима организовано круглосуточное дежурство инженерно-технического персонала и аварийных бригад», — говорится в сообщении.
Кроме того, проведена масштабная подготовительная работа, включая проверку готовности спецтехники и работоспособности резервных источников снабжения электричеством особо важных объектов, создание запаса материалов и оборудования, а также дополнительное инструктирование работников.

В министерстве добавили, что в выходные дни в регионе будет усилен мониторинг систем водоснабжения и канализации.

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#подмосковье
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В Раменском вручили благодарственные письма работникам скорой помощи
30 апреля 2025, 11:36

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Он вручил им благодарственные письма, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Фельдшеры, медсёстры, водители и врачи-реаниматологи собрались в ДК «Сатурн» в Раменском. Глава округа наградил сотрудников скорой помощи за профессионализм и преданность делу от имени администрации.
«Ваша работа требует не только высокой квалификации, но и огромного мужества, терпения и человечности. Вы находитесь на передовой, речь идёт о жизни и здоровье людей. Ваша готовность прийти на помощь в самые трудные моменты заслуживает уважения и благодарности», – отметил Малышев, поздравляя медиков.
Фото: пресс-служба Раменского м. о.

В прошлом году бригады раменской подстанции 13 раз выезжали в Курскую область оказывать помощь мирным жителям и раненым военным. Суммарная продолжительность командировок составила 195 суток. За это время медики выполнили 1843 вывоза, в том числе 118 – пациентов с минно-взрывными ранениями.

В распоряжении раменской подстанции – 35 машин скорой помощи, в том числе пять новых автомобилей, полученных в 2024-м и оснащённых современным лечебно-диагностическим оборудованием.

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#раменское
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Звезда шоу «Голос» из Раменского рассказала об участии в проекте главе округа
30 апреля 2025, 11:34

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Встречу с участницей шоу Первого канала «Голос-13» Валентиной Яньшиной, живущей в Раменском, провёл глава муниципального округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Валентина Яньшина продержалась на знаменитом телешоу четыре месяца и в итоге дошла до суперфинала.

«На встрече с главой округа Валентина поделилась впечатлениями от участия в проекте. Она рассказала о поддержке своего наставника — певицы Полины Гагариной, которая верила в её талант. Валентина призналась, что испытывает сейчас и радость от достигнутого, и усталость из-за напряжённых съёмок», — говорится в сообщении.
Эдуард Малышев поблагодарил Валентину за то, что она своими выступлениями прославила Раменский округ, и пожелал ей дальнейших успехов.

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#культура
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Разрешения на бесплатную парковку через РПГУ оформили 1,1 тыс. многодетных семей Подмосковья
Разрешения на бесплатную парковку через РПГУ оформили 1,1 тыс. многодетных семей
30 апреля 2025, 11:08

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Более 1,1 тыс. многодетных семей Московской области оформили разрешение на бесплатную парковку на региональном портале госуслуг. Речь идёт о парковках в 11 городах региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Из 1,6 тыс. заявок от подмосковных многодетных семей на предоставление льготы на платных парковках региона уже более 1,1 тыс. получили разрешения. Около 400 заявок отклонено из-за некорректного предоставления документов. Остальные находятся на рассмотрении», – пояснили в ведомстве.
Там назвали главными причинами отказа предоставление скан-копии СТС только с одной стороны без подтверждения собственника ТС, а также подачу заявления на услугу не от собственника транспортного средства.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В министерстве напомнили, что оформить льготное парковочное разрешения многодетные семьи Подмосковья могут на региональном портале госуслуг. На одну семью можно оформить одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2.

После получения льготного разрешения можно бесплатно парковаться на платных парковках в 11 городах Подмосковья - Видном, Долгопрудном, Коломне, Королёве, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.

Консультацию специалиста по всем вопросам о подаче заявок на льготные разрешение можно получить по телефону 7 (498) 602-13 11 (добавочный: 656820, 656821 или 656824).

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