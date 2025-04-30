Житель Сергиева Посада обокрал сауну

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Полицейские задержали жителя Сергиева Посада по подозрению в краже имущества из местной сауны, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже подала директор сауны. Она сообщила, что была похищена музыкальная колонка. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Полиция установила, что злоумышленник находился в помещении сауны и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, забрал технику», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что на депутата Госдумы РФ Виталия Милонова напали в Ростове-на-Дону в ларьке с контрафактными вейпами. Нападавшего, находившегося в неадекватном состоянии, забрали в полицию.
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