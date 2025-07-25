Россиянам назвали оптимальное время для сна

25 июля 2025, 16:53

Биохакер Молоствова: оптимальным временем для сна является 7-8 часов

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Недостаток сна отрицательно влияет на организм и приводит к возникновению различных заболеваний. Об этом предупредила эксперт по биохакингу Мария Молоствова.





По словам эксперта, при 5-6-часовом сне организм тратит энергию из мышц, а не из жира, ввиду этого замедляется процесс похудения и увеличивается потеря мышечной массы, а также происходит ослабление иммунной системы, что приводит к риску заражения инфекциями.





«6-7 часов — это минимальное рекомендуемое время сна для восстановления когнитивных функций и памяти. 7-8 часов — оптимальное время сна. Поддерживается стабильный уровень сахара и здоровый метаболизм, а чувствительность к инсулину приходит в норму», — отметила Молоствова в беседе с RuNews24.ru.