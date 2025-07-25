Россиянам назвали оптимальное время для сна
Биохакер Молоствова: оптимальным временем для сна является 7-8 часов
Недостаток сна отрицательно влияет на организм и приводит к возникновению различных заболеваний. Об этом предупредила эксперт по биохакингу Мария Молоствова.
По словам эксперта, при 5-6-часовом сне организм тратит энергию из мышц, а не из жира, ввиду этого замедляется процесс похудения и увеличивается потеря мышечной массы, а также происходит ослабление иммунной системы, что приводит к риску заражения инфекциями.
«6-7 часов — это минимальное рекомендуемое время сна для восстановления когнитивных функций и памяти. 7-8 часов — оптимальное время сна. Поддерживается стабильный уровень сахара и здоровый метаболизм, а чувствительность к инсулину приходит в норму», — отметила Молоствова в беседе с RuNews24.ru.
При сне в 8-9 часов происходит качественное физическое восстановление, а после 10 часов сна организм получает возможность качественно восстановиться после длительных физических нагрузок.
А вот спать более 10 часов вредно для здоровья, подчеркнула специалист. Длительный сон провоцирует сонливость и приводит к возникновению депрессивных симптомов, пояснила Молоствова. Сон более 13 часов и вовсе способен повышать риск различных заболеваний и даже смерти. По словам Молоствовой, очень долгий сон так же вреден для организма, как и хроническое недосыпание.