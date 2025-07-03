Россиянам посоветовали спать в обеденный перерыв на работе
Эксперт по управлению Донская: послеобеденный сон повысит продуктивность
Возможность поспать в обеденный перерыв на работе положительно скажется на эффективности сотрудника. Так считает заведующая кафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления Раиса Донская.
«Инициатива вполне понятна: обеденный перерыв — это свободное время сотрудника, которое он может использовать по своему усмотрению. Даже короткий сон в это время способствует восстановлению энергии, снижению ошибок и повышению концентрации», — отметила Донская в разговоре с «Газетой.Ru».
При этом она уточнила, что в офисах редко оборудуют зоны отдыха, и сотрудники должны дремать на рабочем месте, что не является полноценным перерывом. Однако при удаленной работе организовать короткий сон можно, добавила эксперт.
По словам Донской, короткий сон в середине дня способен заметно повысить продуктивность в вечернее время, когда внимание и концентрация снижаются.
В свою очередь доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала «Известиям», что хронический недосып истощает организм и нарушает его защитные функции.
«Одна бессонная ночь может мобилизовать организм, но систематические нарушения сна заставляют все ресурсы направлять на восстановление, а не на борьбу с новыми угрозами», — уточнила Волгина.
Она предупредила, что хронический недосып в целом ослабляет иммунитет не только к инфекциям, но и на онкологические процессы. Кроме того, это состояние ухудшает работу мозга, нарушает концентрацию и может привести к раздражительности и головным болям.