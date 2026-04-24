Россиянам назвали причины весенней усталости

24 апреля 2026, 14:05

Терапевт Бурнацкая: Усталость после зимы связана с дефицитом витаминов

Усталость, сонливость и снижение настроения весной может быть связано со снижением уровня витаминов в организме после зимы. Об этом предупредила врач-терапевт клиники академика Ройтберга АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.





Она пояснила, что в весенний период часто проявляется временный дефицит микронутриентов, который накапливается за зиму. Он может проявляться сухостью кожи, ломкостью волос и постоянной усталостью.





«Попытки компенсировать нехватку витаминов только за счет фруктов не всегда эффективны. Подход должен учитывать индивидуальные особенности — возраст, пол и образ жизни. Так, женщинам весной чаще не хватает железа и биотина, мужчинам — цинка и селена, а детям особенно важен витамин D для роста и иммунной системы», — пояснила Бурнацкая в разговоре с «Известиями».