Врач назвала причины возникновения болей в суставах весной

Терапевт Ревкова: Весной боль в суставах возникает из-за перепадов давления
Болевые ощущения в суставах весной связаны с перепадами атмосферного давления и другими метеорологическими факторами. Об этом рассказала заведующая поликлиникой № 2 «Военный городок» Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Елена Ревкова.
Она пояснила, что при падении атмосферного давления происходит увеличение объема воздуха в полостях суставов, которое создает дополнительное давление на хрящи и капсулы и вызывает боль.
«Изменения температуры и влажности также могут влиять на суставы: резкие перепады температуры и высокая влажность ухудшают кровообращение и делают суставы более чувствительными, усиливая болевой синдром», — объяснила Ревкова в разговоре с Общественной Службой Новостей.
По словам врача, в группе риска находятся люди старше 40 лет и пациенты, страдающие от остеоартрита, остеохондроза, ревматоидного артрита и других хронических заболеваний суставов, которые весной часто обостряются.
Для облегчения болей Ревкова порекомендовала использовать противовоспалительные препараты, массаж, а также поддерживать умеренные нагрузки. Кроме того, необходимо добавить в рацион омега-3-жирные кислоты, кальций и витамин D, заключила врач.