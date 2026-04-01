Врач назвала причины возникновения болей в суставах весной

01 апреля 2026, 17:05

Терапевт Ревкова: Весной боль в суставах возникает из-за перепадов давления

Болевые ощущения в суставах весной связаны с перепадами атмосферного давления и другими метеорологическими факторами. Об этом рассказала заведующая поликлиникой № 2 «Военный городок» Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Елена Ревкова.





Она пояснила, что при падении атмосферного давления происходит увеличение объема воздуха в полостях суставов, которое создает дополнительное давление на хрящи и капсулы и вызывает боль.





«Изменения температуры и влажности также могут влиять на суставы: резкие перепады температуры и высокая влажность ухудшают кровообращение и делают суставы более чувствительными, усиливая болевой синдром», — объяснила Ревкова в разговоре с Общественной Службой Новостей.