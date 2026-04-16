Россиянам назвали привычки, вредящие голосу

16 апреля 2026, 18:56

Врач Романенко: Чрезмерное увлечение караоке может привести к ларингиту

При регулярных голосовых нагрузках во время пения в караоке может произойти кровоизлияние в голосовые складки и развиться ларингит. Об этом предупредила врач-оториноларинголог Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского Светлана Романенко.





По ее словам, пение в караоке является приятным развлечением и эмоциональной разрядкой, однако при чрезмерных нагрузках оно может навредить. Врач предупредила, что пение не должно вызывать сильного дискомфорта в горле.





«Певческие способности ухудшаются при возрастных изменениях, а также на фоне усталости и плохого настроения. Не следует петь, если болит горло или появился насморк. Если вы хотите посетить караоке вечером рабочего дня, то перед пением должен быть перерыв часа в два», — отметила Романенко в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

«Все это увеличивает риск гастроэзофагеального рефлюкса, то есть заброса кислого содержимого из желудка в пищевод и гортань. В итоге происходит ожог слизистых, и если такое повторяется часто, развиваются воспалительные процессы, которые вызывают нарушения: человек может хрипеть, часто подкашливать, чувствовать ком в горле», — пояснила эксперт.