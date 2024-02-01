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Россиянам назвали признак заболевания эхинококком

Паразитолог Бартули: Симптом болезни – боль в правом боку
01 февраля 2024, 21:09
Фото: istockphoto.com/Manjurul

Фото: istockphoto.com/Manjurul

Терапевт, УЗИ-специалист и паразитолог Эдуард Бартули заявил, что о заболевании эхинококком — заражении разновидностью ленточных червей — может говорить боль в правом боку.
«Пациент может начать жаловаться, что у него болит или подавливает правый бок при физической нагрузке. Очень часто таким людям становится тяжело подниматься по лестнице и делать упражнения. Но до этого момента эхинококк можно обнаружить лишь на плановом УЗИ печени», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Бартули.

Врач отметил, что защититься от заражения можно, выполняя элементарные правила личной гигиены.


Ранее сообщалось, что в Челябинской области в мозг 12-летнего школьника проникли личинки паразита после того, как он погладил бездомную собаку. Заболевание оказалось эхинококкозом головного мозга. Врачам удалось благополучно удалить живое новообразование.

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#узи
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Терапевт Русаков рекомендовал грубый массаж при головных болях
01 февраля 2024, 20:25

Фото: istockphoto.com/eternalcreative

Терапевт Талдомской больницы Алексей Русаков заявил, что снять головную боль можно без медикаментов с помощью грубого массажа головы и шеи.
«Если человеку с головной болью нужно продолжать работать, а лекарств нет под рукой, то надо массировать точки входа лимфы в тело: передняя поверхность грудной клетки — соединения ключицы и грудины, массировать там. Потом растереть всю шею и всю голову вместе с ушами, грубо массировать. Потом поделать наклоны головы и просто пройтись», — отметил в беседе с NEWS.ru Русаков.

Он добавил, что также можно выпить чай или кофе, которые с помощью кофеина смогут тонизировать сосуды. Кроме этого, он рекомендовал проветривать помещение.

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#рекомендации
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Врач Шафалинов: Похмельный синдром – заболевание
01 февраля 2024, 17:38

Фото: istockphoto.com/fizkes

Профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов объяснил, что похмельный синдром необходимо лечить, так как это уже полноценное заболевание.
«Похмельный синдром – это когда человеку после употребления алкоголя на следующий день нужно выпить ещё немного, прямо с утра, чтобы его самочувствие улучшилось. И это называется похмельным синдромом. Это признак второй стадии алкоголизма. То есть это уже не шутки. Это не бытовое пьянство, это уже заболевание, которое нужно лечить», – отмкетил в беседе с «Царьградом» Шафалинов.

Он также добавил, что такой синдром не имеет прямого отношения к интоксикации организма алкоголем, а связан с зависимостью.

Ранее телеведущая, врач Елена Малышева рассказала о пользе жирного творога для организма. Как передаёт utro.ru, такой продукт не толькокрепляет зубы и кости, но и способствует профилактике онкологии.

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#здоровье
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Врач Назаренко заявила об опасности климат-контроля автомобиля
01 февраля 2024, 17:13

Фото: istockphoto.com/Lazy_Bear

Врач-терапевт Яна Назаренко заявила, что проблемы климатической системы автомобиля могут привести к серьёзным проблемам со здоровье, включая воспаление лёгких.
«Холодные, замёрзшие ноги — это угроза для здоровья, особенно если речь идёт о поездках на автомобиле. Именно эти части тела сильно страдают в зимний период, если плохо работает система обогрева салона. Очень важно держать ноги в тепле, так как их переохлаждение может привести к возникновению болезней: заболеваниям мочевыделительной системы и суставов, а также стать причиной воспаления лёгких», — пояснила в беседе с Газета.ру Назаренко.

Она отметила, что при плохо работающем кондиционере согреться можно с помощью растирания суставов, тёплого питья, одежды из натуральных тканей.

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#терапевт
#здоровье
#автомобиль
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Дерматолог Хегай объяснила, почему важно защищать кожу от ультрафиолета
01 февраля 2024, 16:33

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Дерматолог Дзержинской больницы Ольга Хегай рассказывает о важности защиты кожи от ультрафиолета. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач подчеркнула, что злокачественные новообразования кожи являются распространенной патологией во всем мире.

«Ваша кожа нуждается в защите от воздействия ультрафиолетового излучения даже зимой. Так как солнечные лучи не перестают быть активными, они вызывают фотостарение и нарушение пигментации. В период активного солнца обязательны к использованию средства с spf защитой. Зимой spf 15, весной и осенью spf 15-30, летом spf 30-50», – порекомендовала дерматолог поликлиники Ольга Хегай.

Стоит отметить, что обязательно нужно обращаться к специалистам, если родинки без видимых причин стали расти и зудеть, менять цвет или форму, а также если на коже слизистой рта появились язвы.

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#болезни
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Нарколог Холдин рассказал о вероятности появления онкологии из-за алкоголя
01 февраля 2024, 16:14

Фото: istockphoto / Paolo Cordoni

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, вызывает ли алкоголь онкологию. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметил, что систематический приём даже небольших доз алкоголя может привести к развитию онкологических заболеваний.

«Появление онкологии чаще выявляются у тех, кто злоупотребляет спиртными напитками и делает это на постоянной основе. При систематическом питье алкоголя чаще всего увеличивается вероятность возникновения рака желудочно-кишечного тракта. <…>При употреблении алкоголя затрудняется высасывание многих витаминов, минеральных, полезных и нужных организму веществ, которые защищают от рака. Появляется их дефицит. Такой обессиленный организм становится мишенью для онкологических заболеваний», — поделился Виталий Холдин.

Кроме этого, для снижения вероятности появления онкологии необходимо полностью отказаться от алкогольных напитков, а также наладить режим питания, отдыха и заниматься физическими упражнениями.

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#алкоголь
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В Московской области тестирование на ВИЧ прошли свыше 2,7 млн человек
01 февраля 2024, 16:04

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 2,7 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области все желающие могут пройти бесплатное анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

«В Подмосковье за 2023 год на антитела к ВИЧ было протестировано 2,7 млн человек, это на 300 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регулярное тестирование становится неотъемлемой частью общей стратегии по контролю за распространением ВИЧ-инфекции и поддержанию здоровья населения», – поделился главврач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Пронин.

Стоит отметить, что благодаря данной процедуре специалисты могут выявить инфекцию на ранней стадии, что позволяет начать своевременное лечение и предотвращает передачу вируса другим людям.

Найти подробную информацию об обследованиях можно найти на официальном сайте Центра профилактики и борьбы со СПИДом.

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Жителей Подмосковья приглашают проверить здоровье в областных Центрах онкопомощи
01 февраля 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Дни открытых дверей проведут во всех 24 подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи в субботу, 3 февраля, проверить здоровье можно будет бесплатно и без записи, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«Все пришедшие пройдут обследования и проконсультируются у онколога. Если в ходе обследования будет обнаружено какое-то отклонение, пациента направят на дополнительную консультацию», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.
Дни открытых дверей будут проходить с 10 утра до 16:00. В Центрах онкопомощи можно будет пройти КТ-грудной клетки, маммографию, сдать ПСА-тест на рак простаты и ряд других исследований. С собой нужно будет взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Полный список Центров амбулаторной онкологической помощи с адресами размещён на официальном сайте подмосковного Минздрава.

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#светлана стригункова
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Названы неожиданные симптомы рака мозга
Онколог Иванов: На заболевание может указывать повышенная тревожность
01 февраля 2024, 15:58

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов заявил, что на рак мозга могут указывать такие симптомы, как головная боль, а также повышенная тревожность.
Также, по его словам, могут проявляться головокружение и другие психические проблемы.

«К головным болям и головокружениям, как правило, присоединяется и другая симптоматика. Например, при гормононеактивных опухолях гипофиза развиваются психические, зрительные, диэнцефальные нарушения, а также хиазмальный синдром, проявляющийся первичной атрофией зрительных нервов», — добавил в беседе с Газета.ру врач.

Ранее врач-гинеколог, онколог Алексей Муравлев предупреждал женщин старше 35 лет о риске заболеть раком яичников.

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Названо главное условие для успешного похудения
Эксперт по снижению веса Блэк сочла диеты бессмысленными для похудения
01 февраля 2024, 14:39

Фото: istock / Prostock-Studio

Эксперт по снижению веса Аманда Блэк назвала главным условием успешного похудения отказ от ограничений в еде. Об этом пишет Daily Mail.

Блэк объяснила, что перед похудением человеку нужно осознать, что еда необходима организму для нормальной работы. При ограничениях в еде могут появляться нездоровые пищевые привычки. В случае приятие этой идеи, любые диеты перестают быть нужными.

«Скорее всего, вы похудеете, если просто будете нормально есть в объеме, достаточном, чтобы питать тело. Это произойдет, так как вы перестанете попадать в бесконечный цикл чрезмерных ограничений и перееданий», — заявила эксперт.
Помимо этого, специалистка призвала перестать делить еду на «плохую» и «хорошую» и перестать делать установки о вреде какой-то либо пищи. Она считает, что те, кто не может похудеть, имеют проблемы с перееданием, а не в употреблении «вредных» продуктов.


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