Россиянам назвали признак заболевания эхинококком

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Терапевт, УЗИ-специалист и паразитолог Эдуард Бартули заявил, что о заболевании эхинококком — заражении разновидностью ленточных червей — может говорить боль в правом боку.
«Пациент может начать жаловаться, что у него болит или подавливает правый бок при физической нагрузке. Очень часто таким людям становится тяжело подниматься по лестнице и делать упражнения. Но до этого момента эхинококк можно обнаружить лишь на плановом УЗИ печени», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Бартули.
Врач отметил, что защититься от заражения можно, выполняя элементарные правила личной гигиены.
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Мелисса Тимофеева