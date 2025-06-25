Россиянам назвали продукты с высоким содержанием белка

25 июня 2025, 18:07

Консервированный тунец и тофу содержат больше белка, чем куриная грудка

Фото: iStock/Amarita

Куриная грудка содержит в себе 25 граммов белка на порцию. Однако бесконечно ее есть невозможно. Pravda.Ru рассказывает, какие еще продукты богаты этим полезным элементом.





По данным издания, текстурированный растительный белок содержит 44 грамма на порцию, а также имеет в составе клетчатку, железо и калий.





«Его можно использовать как веганскую альтернативу говядине или индюшачьему фаршу, поэтому вы можете найти его в рецептах домашних вегетарианских бургеров, фрикаделек или рагу», — отметила диетолог Мэдди Паскуариелло.

«Салаты кажутся очевидным выбором для тех, кто стремится питаться правильно даже в сетях фастфуда. Основой любого полезного салата должна быть качественная зелень. Отдавайте предпочтение смесям с темными листовыми овощами – шпинатом, романо или рукколой. Эти виды зелени богаты витаминами А, С, К, фолиевой кислотой и антиоксидантами», — говорится в статье.