Россиянам назвали продукты с высоким содержанием белка
Консервированный тунец и тофу содержат больше белка, чем куриная грудка
Куриная грудка содержит в себе 25 граммов белка на порцию. Однако бесконечно ее есть невозможно. Pravda.Ru рассказывает, какие еще продукты богаты этим полезным элементом.
По данным издания, текстурированный растительный белок содержит 44 грамма на порцию, а также имеет в составе клетчатку, железо и калий.
«Его можно использовать как веганскую альтернативу говядине или индюшачьему фаршу, поэтому вы можете найти его в рецептах домашних вегетарианских бургеров, фрикаделек или рагу», — отметила диетолог Мэдди Паскуариелло.
Также автор статьи добавил, что 33 грамма белка содержит банка консервированного тунца, а соевый творог тофу — 30 граммов.
Тем временем Общественная Служба Новостей назвала блюда фастфуда которые могут быть полезны для здоровья.
«Салаты кажутся очевидным выбором для тех, кто стремится питаться правильно даже в сетях фастфуда. Основой любого полезного салата должна быть качественная зелень. Отдавайте предпочтение смесям с темными листовыми овощами – шпинатом, романо или рукколой. Эти виды зелени богаты витаминами А, С, К, фолиевой кислотой и антиоксидантами», — говорится в статье.
Авторы также советуют максимально увеличить долю свежих овощей, отказаться от сливочных, сырных и майонезных соусов. А с бургеров лучше снимать одну булку.