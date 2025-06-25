Россиян предупредили об опасности отвара из ромашки

25 июня 2025, 14:41

Диетолог Соломатина: Беременным и кормящим нельзя пить отвар из ромашки

Фото: iStock/Tamara Chuchkova

Ромашка является лекарственным и биалогически-активным растением, поэтому употреблять ее надо с осторожностью. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.





По словам специалиста, ромашка может вызвать аллергию. Кроме того, отвар на основе этого цветка нельзя принимать беременным и кормящим женщинам без предварительной консультации с врачом.





«И так как в ромашке есть кумарины, гидроксикумарины, они разжижают кровь. И, соответственно, если человек принимает какие-то антикоагулянты, он всегда на грани. Приём ромашки может сослужить не очень хорошую службу, поскольку может вызвать реакцию передозировки антикоагулянтами», — пояснила Соломатина в беседе с Life.ru.