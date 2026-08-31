Россиянам назвали продукты для поддержания здоровья сосудов
Диетолог Разаренова: для здоровья сосудов полезны все виды капусты
Все виды капусты и зерновые продукты помогут поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.
В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что в капусте содержится сульфорафан, который обладает мощным антиоксидантным свойством и поддерживает работу сосудов. Диетолог посоветовала в день употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов, а также зерновые продукты.
«Также я советовала бы ежедневно съедать 20–30 граммов орехов и не менее двух раз в неделю включать в меню жирную рыбу. Данные продукты богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые также помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы», — подчеркнула Разаренова.
Диетолог призвала сократить употребление ультрапереработанных продуктов, которые содержат много насыщенных жиров и увеличивают риск развития атеросклероза, а также соли. Для поддержания здоровья организма важно придерживаться правильного питания, заключила Разаренова.
Тем временем врач-гастроэнтеролог клиники «Атрибьют» Мария Шаманская рассказала RT, что в рацион важно включать цельнозерновой хлеб, который содержит больше клетчатки, витаминов и минералов, чем продукт из белой муки высшего сорта.
«При выборе хлеба стоит внимательно посмотреть на состав. Хорошо, если на первом месте указана цельнозерновая мука, ржаная обдирная или обойная мука. Также обращаем внимание на количество сахара и соли. Чем понятнее и короче состав, тем лучше», — пояснила Шаманская.
При этом она уточнила, что белый хлеб вполне может быть частью обычного рациона. А безглютеновый необходим людям с целиакией. Однако надпись «без глютена» вовсе не означает, что такой продукт полезнее другого. Поэтому покупать его без необходимости необязательно.