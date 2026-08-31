Россиянам назвали продукты для поддержания здоровья сосудов

31 августа 2026, 14:35

Диетолог Разаренова: для здоровья сосудов полезны все виды капусты

Фото: iStock/Lisovskaya

Все виды капусты и зерновые продукты помогут поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.





В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что в капусте содержится сульфорафан, который обладает мощным антиоксидантным свойством и поддерживает работу сосудов. Диетолог посоветовала в день употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов, а также зерновые продукты.





«Также я советовала бы ежедневно съедать 20–30 граммов орехов и не менее двух раз в неделю включать в меню жирную рыбу. Данные продукты богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые также помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы», — подчеркнула Разаренова.

«При выборе хлеба стоит внимательно посмотреть на состав. Хорошо, если на первом месте указана цельнозерновая мука, ржаная обдирная или обойная мука. Также обращаем внимание на количество сахара и соли. Чем понятнее и короче состав, тем лучше», — пояснила Шаманская.